eFootball 2023 ufficiale: sarà gratis, sfida FIFA 23 e uscirà presto

Con un post pubblicato sui propri profili social, Konami annuncia eFootball 2023, la nuova versione del gioco di calcio gratuito che sarà disponibile molto presto: già entro la fine di agosto.

Ulteriori informazioni verranno condivise successivamente, quindi la casa giapponese invita gli appassionati a rimanere sintonizzati. Si gioca dunque molto d’anticipo rispetto FIFA 23, cui lancio è previsto il prossimo 30 settembre per le principali piattaforme da gioco.

Come detto, Konami non ha ancora parlato nello specifico delle novità da aspettarsi da eFootball 2023. Ricordiamo ancora una volta che non si tratterà di un gioco a pagamento, ma di un aggiornamento gratuito di quello già esistente.

“Continueremo a raccogliere quanti più feedback possibili dai nostri stimati utenti e continueremo a migliorare e implementare nuove funzionalità per rendere il gioco ancora più divertente per un numero ancora maggiore di appassionati di calcio. Come parte dell’aggiornamento a eFootball 2023, i tuoi contenuti di gioco e i tuoi salvataggi verranno automaticamente trasferiti“.

Recita così il messaggio condiviso sui social dallo sviluppatore, che invita dunque a restare sintonizzati per ulteriori informazioni che saranno disponibili nelle prossime settimane.

Lecito attendersi una conferma anche sulle piattaforme: salvo sorprese, eFootball 2023 sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

