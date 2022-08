eFootball 2023: scarica GRATIS questo pacchetto con PlayStation Plus

Questa settimana ha visto il debutto di eFootball 2023, il nuovo gioco di calcio gratis di Konami che è arrivato come aggiornamento del precedente eFootball 2022. Tante le novità inserite, come le licenze di Inter e Milan, ma adesso c’è anche una possibilità per avere subito un piccolo vantaggio.

Se sei abbonato a PlayStation Plus (in caso puoi sfruttare le numerose offerte per farlo), puoi riscattare un pacchetto gratuito che ti darà un piccolo aiutino per costruire la tua squadra nel gioco. Konami e Sony devono ancora aggiornare il nome, per cui lo troverai come “eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus (August – September)“.

Collegandoti alla pagina presente nel PlayStation Store, o direttamente dalla tua PlayStation 4 o PlayStation 5, potrai riscattare il pacchetto che contiene:

300 monete eFootball : una moneta di gioco utile per ingaggiare giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco

: una moneta di gioco utile per ingaggiare giocatori in eFootball World e acquistare oggetti di gioco Programma allenamento da 4000 ESP x23: un oggetto che puoi sfruttare per far guadagnare velocemente punti esperienza ai tuoi giocatori

Per riscattare il contenuto hai tempo fino alle ore 04:00 del 6 settembre 2022: trattandosi di un DLC gratuito ti consigliamo quindi di sbrigarti, specialmente se sei un assiduo giocatore di eFootball 2023 o hai appena scoperto il nuovo gioco di calcio firmato Konami.

eFootball 2023 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.