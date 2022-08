Bundle PS5 Amazon su invito: compralo prima dell'aumento prezzo

Il bundle con PS5 Standard e una copia di Horizon Forbidden West è ancora disponibile su Amazon tramite il sistema dell’invito. Tutto quello che devi fare infatti è richiedere l’invito all’acquisto: Amazon verificherà il tuo account e, se lo riterrà idoneo, invierà un messaggio all’email collegata al tuo profilo contenente il link.

Si tratta di un’occasione unica perché per il momento il bundle è prezzato 559,99€ con spedizione Prime e non sembra aver subito gli effetti dell’aumento annunciato da Sony, che ha portato il prezzo di PS5 Standard a ben 549,99€. Praticamente, riceveresti una copia di Horizon Forbidden West in forma totalmente gratuita.

Bundle PS5 con Horizon Forbidden West su Amazon: quando riceverai l’invito

C’è una novità interessante annunciata in queste ore proprio da Amazon: i prossimi inviti per acquistare il bundle di PS5 Standard con Horizon Forbidden West saranno inviati a partire dal 31 agosto. Ti consigliamo quindi di metterti subito in coda per sperare di ricevere il tanto sperato messaggio email che includerà il link per assicurarti la tua console.

L’occasione, come detto, è unica perché Sony ha da poco annunciato l’aumento di prezzo e per il momento pare non avere effetti su questo bundle. In secondo luogo, poi, va ricordato che PlayStation 5 continua ad essere una console praticamente introvabile, quindi mettersi in coda su Amazon è uno dei modi migliori per provare a portarsela a casa senza affidarsi a bundle eccessivamente cari e sovrapprezzati.

Ripetiamo dunque cosa devi fare: richiedi l’invito sulla pagina ufficiale Amazon del bundle PS5 + Horizon Forbidden West e poi aspetta. I prossimi inviti saranno inviati a partire dal 31 agosto. In quel caso scoprirai se sarai stato fortunato o se dovrai attendere ancora un altro po’.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.