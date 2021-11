eFootball 2022, quanto arriva la patch? Ecco la DATA UFFICIALE!

Ebbene sì, habemus datam (seppur non quella che ci saremmo aspettati)! Dopo settimane di incertezze, lamentele e sondaggi, il team di eFootball 2022 ha comunicato tramite social l'appuntamento da segnare sul calendario: la prima patch correttiva verrà rilasciata questa settimana, e più precisamente il 5 novembre.

Vi suggeriamo però di tenere a bada i facili entusiasmi. La patch 0.9.1 di eFootball 2022 servirà esclusivamente per correggere alcuni bug: nessun sostanziale miglioramento del gameplay o contenuti extra, come precisato dalla stessa Konami:

Ci sarà ancora da attendere per il major update, inizialmente programmato per fine ottobre e successivamente rimandato al mese di novembre, senza ulteriori precisazioni. Durante l'autunno, Konami dovrebbe poi rilasciare le versioni di eFootball per Android, iPhone e iPad ma, anche su questo fronte, tutto tace (considerando il momento poco felice).

Per adesso, l'unico punto fermo rimane il malcontento dei videogiocatori: dopo anni di sviluppo, nessuno avrebbe mai potuto immaginare una situazione tanto disastrosa. Restiamo comunque fiduciosi, con l'augurio che il prossimo corposo aggiornamento per eFootball 2022 risolva (se non tutte) gran parte delle problematiche evidenziate finora.