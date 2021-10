eFootball 2022: Konami chiede aiuto ai giocatori (non molto ben disposti)

Che eFootball 2022, l'ultimo titolo calcistico di Konami, non sia nato sotto una buona stella è ormai un dato di fatto. Fin dai primi momenti, i videogiocatori sono rimasti increduli al cospetto di deformità fisiche ed espressioni inquietanti che hanno caratterizzato i calciatori in campo.

Per evitare ulteriori e cattive sorprese Konami ha deciso di chiedere aiuto agli utenti, proponendo loro un sondaggio che aiutasse a comprendere meglio verso quale direzione orientarsi in merito allo sviluppo dell'aggiornamento di novembre:

“Siamo molto grati per i vostri commenti e suggerimenti su come migliorare eFootball 2022. Stiamo lavorando sui futuri aggiornamenti ed il team apprezzerebbe molto il vostro supporto per aiutarci a capire quali siano le priorità.

Per raccogliere efficacemente il maggior numero possibile di feedback, abbiamo creato un Gameplay Survey che chiunque può completare. Ci sono molte domande e potrebbero volerci circa 10 minuti per completarlo, ma grazie al vostro feedback ci concentreremo sui miglioramenti che contano di più per i giocatori.”