eFootball 2022 disponibile per iOS e Android, arriva anche l'update 1.1.0

Konami annuncia che la patch 1.1.0 di eFootball 2022 è adesso disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Inoltre, il gioco fa il suo debutto ufficiale su dispositivi mobile iOS e Android.

Andando per ordine, l’aggiornamento 1.1.0 è necessario per migliorare ulteriormente il gameplay e il funzionamento del gioco, con la risoluzione di diversi problemi: inoltre, anticipa l’arrivo della Stagione 2, che avrà inizio il prossimo 16 giugno.

Parlando proprio della Stagione 2 di eFootball World, Konami presenta una Season intitolata “European Leagues Highlights – Clubs, Team Playstyles and Prime Players” con l’obiettivo di celebrare i momenti migliori e peggiori della stagione calcistica europea 2021-2022. I giocatori che hanno mostrato le migliori capacità durante questa stagione potranno godere di Competenze “Stile di gioco” potenziate e carte dal design inedito.

Inoltre, nei prossimi giorni possiamo aspettarci anche il debutto di una speciale campagna Bonus che dia modo ai giocatori di ottenere oggetti di gioco di diverso tipo, tra monete e Contratti specifici.

Per quanto riguarda invece le nuove modifiche al gameplay, l’aggiornamento 1.1.0 di eFootball 2022 continua ad ascoltare le richieste e i feedback degli appassionati: è stato risolto il problema relativo ai portieri che non correvano verso il pallone neanche attivando il pulsante apposito. Sono state migliorate le visuali “Stadio” e “Trasmissione in diretta“, è stata resa più realistica la posizione dei difensori e la gestione degli stop: infine, adesso abbiamo una gestione dei dribbling più fluida grazie a minori tempi di risposta.

Chiudiamo con l’attesa versione mobile. eFootball 2022 debutta su iOS e Android come aggiornamento di eFootball PES 2021 mobile introducendo una serie di nuovi controlli, una grafica più realistica e un comportamento dei giocatori in campo più consono al mondo reale.

