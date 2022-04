eFootball 2022, data di uscita ufficiale per l'aggiornamento 1.0.0

Mettendo fine ad una lunga attesa, Konami ha annunciato che l'aggiornamento 1.0.0 di eFootball 2022 sarà disponibile in forma totalmente gratuita a partire dal 14 aprile 2022.

L'update segue al lancio della versione 0.9.0 che ha permesso allo sviluppatore giapponese di ricevere numerosi feedback da parte degli appassionati e, va detto, soprattutto numerose critiche. C'è molta curiosità quindi nello scoprire come si presenterà il gioco di calcio dopo l'installazione dell'aggiornamento.

Per leggere tutte le introduzioni previste con l'update 1.0.0 di eFootball 2022 ti invitiamo a leggere la pagina disponibile sul sito ufficiale. Per sintetizzare proviamo comunque ad individuare quelle che sono le novità più interessanti.

Cominciamo dalla modalità “Squadra dei Sogni“. Precedentemente nota come “Squadra creativa”, in questa modalità di gioco sarà possibile creare la propria squadra, in cui si potrà scegliere i propri giocatori e allenatori preferiti al momento dell'ingaggio. Successivamente, se ne potranno coltivare le abilità in modo da adattarle al proprio stile di gioco. Il team potrà sfidare poi altre squadre di giocatori di tutto il mondo, in quella che potremmo definire come una sorta di Ultimate Team.

Per il resto, l'aggiornamento si concentra su un gran numero di migliorie legate strettamente al gameplay. Sono stati modificati diversi comandi in difesa e aggiunta l'opzione che permette di chiamare il pressing. È stato migliorato il sistema dei passaggi, anche qui con una introduzione inedita chiamata “Passaggio sensazionale”. Discorso simile per i tiri e per la gestione dei dribbling.

In parole povere, dopo l'update eFootball 2022 dovrebbe sembrarci un gioco nuovo, profondamente rinnovato e migliorato rispetto le prime build che hanno certamente deluso gli appassionati.

Ricordiamo che eFootball 2022 è scaricabile gratuitamente per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.