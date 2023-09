Edifier X3 Mini: auricolari wireless FANTASTICI al 60% in MENO

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione eccezionale che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Edifier X3 Mini a soli 26,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, se fai veloce puoi beneficiare di un ribasso del 10% più di un ulteriore sconto del 50% per un risparmio totale di ben 33 euro. Questi auricolari sono comodissimi e molto leggeri. Hanno diverse tecnologie che ti permettono di ascoltare la tua musica preferita al meglio e fare chiamate senza disturbi.

Edifier X3 Mini: auricolari Bluetooth top a prezzo basso

Partendo dal design compatto e leggero, questi auricolari wireless regalano un’esperienza di ascolto eccellente. Gli inserti in silicone morbido isolano al meglio il rumore e non danno fastidio. Sono dotati di comandi touch per regolare il volume, rispondere alle chiamate e usare gli assistenti vocali.

Hanno la tecnologia di decodifica Apt X che offre un suono pulito e di qualità, bilanciando le alte frequenze e massimizzando al meglio i bassi. Sono dotate della cancellazione del rumore per chiamate perfette. E sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP55, per cui le puoi usare per fare sport. Inoltre possiedono una batteria in grado di durare per 6 ore con una singola ricarica e per 24 ore totali grazie alla custodia.

Davvero da non perdere dunque. Come spesso succede queste promozioni hanno breve vita, per cui devi fare presto altrimenti rischi di perdertela. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Edifier X3 Mini a soli 26,99 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.