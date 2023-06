Edifier X3 Mini: Amazon taglia il prezzo a METÀ, ora a 29€

Prima che sia troppo tardi ti dico subito che questa offerta devi prenderla al volo altrimenti rimani con un pugno di mosche in mano. Quindi fiondati su Amazon, seleziona l’opzione di acquisto, applica il coupon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Edifier X3 Mini a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro.

In questo momento dunque puoi avvalerti di uno sconto speciale del 50% che ti permette di risparmiare tantissimo e di portarti a casa delle cuffiette Bluetooth spettacolari. Sono leggerissime e molto comode, spariscono praticamente nell’orecchio, hanno dei pratici comandi touch e sono impermeabili.

Edifier X3 Mini: il prezzo crolla ma ci sono pochi pezzi

Gli auricolari wireless Edifier X3 Mini hanno un design piccolissimo e leggero che ti permette di tenerle alle orecchie per tantissimo tempo senza nemmeno accorgerti di averli. Gli inserti in silicone garantiscono un ottimo isolamento acustico e il massimo del comfort. Inoltre troverai tre 3 misure così che potrai scegliere quella che più si adatta a te.

Godono di una connessione stabile, veloce e senza latenza. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore sia mentre ascolti la musica che mentre sei in chiamata avrai un risultato eccellente. Sono completamente impermeabili con certificazione IP55. E godono di una super batteria in grado di durare per 6 ore con una singola ricarica e 18 ore grazie alla custodia.

Purtroppo come ti dicevo queste promozioni hanno spesso pochi pezzi disponibili, proprio come in questo caso. Quindi batti la concorrenza, vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Edifier X3 Mini a soli 29,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.