Ed è subito Prime Day: che sconti sugli Amazon Eero (-40%)

Il Prime Day è già iniziato. La data la conosciamo e per la vera pioggia di sconti bisognerà attendere i prossimi 12 e 13 luglio, ma su alcuni prodotti la vetrina è già online e la grande occasione è già servita. La prima grande opportunità arriva sui router mesh Amazon Eero e permette di risparmiare centinaia di euro in un solo click.

Attenzione a questa occasione perché ha tutti i presupposti per andare letteralmente a ruba. Gli sconti, infatti, arrivano fino al 40% e consentono di mettere in piedi reti mesh (di grande utilità in qualsiasi casa) a prezzo abbattuto. Bisogna però approfittarne subito e per questo motivo occhio a queste due condizioni:

l’offerta durerà fino al 13 luglio, ma in ogni caso solo “fino ad esaurimento delle scorte“: ciò significa che la grande occasione potrebbe terminare ben prima del Prime Day l’offerta è esclusivamente riservata agli utenti Amazon Prime, ma questo non è un problema: chi non è abbonato ha comunque la possibilità di approfittarne gratis iscrivendosi al mese gratuito di prova per poi cancellarsi prima della scadenza per non avere alcun addebito.

Amazon Eero, giù i prezzi subito

La vetrina degli sconti sugli Amazon Eero è un grosso tappetino rosso verso il prossimo Prime Day. Offerte di questo tipo non possono che ingolosire, soprattutto alla luce del fatto che consentono di accedere ad una rete mesh di qualità a prezzi ben al di sotto degli standard soliti. Grazie a questi device sarà semplicissimo collegare lampadine smart e robot per le pulizie, così come le videocamere di sorveglianza, televisioni o qualunque smartphone e tablet di casa.

Per capire di che sconti stiamo parlando, partiamo dai bundle da tre unità che permettono di coprire ogni angolo della casa, anche su più piani:

Disponibili sulla vetrina anche unità extender singole con sconti che vanno dal 33 al 39%.

Questo tipo di servizi è di tipo plug&play: bastano poche configurazioni tramite l’app e la propria rete è attiva. I device connessi saranno automaticamente instradati verso il router più vicino ed in grado di offrire la miglior connessione, ottimizzando sempre performance e raggiungibilità. Grazie al Wi-Fi 6 non sarà alcun limite nel numero di device da connettere e tutto ciò con una facilità di configurazione estrema.

Non resta che scegliere, insomma, purché si faccia in fretta: difficilmente l’intera vetrina arriverà fino al Prime Day, perché i dispositivi per la connettività casalinga sono ormai utili in qualsiasi casa e gli sconti mettono sul piatto un’occasione unica per dotarsi di una copertura efficiente a prezzo d’occasione.

