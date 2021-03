Ecovacs Deebot U2 Pro è in offerta su Amazon a soli 229,48€. Il piccolo ribasso del 15% corrisponde a uno sconto esclusivo di 40,50€ per questo robot rivoluzionario. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Un robot che lava e aspira in autonomia: Ecovacs Deebot U2 Pro

Dal design sobrio ed elegante, Ecovacs Deebot U2 Pro è un robot specializzato nella pulizia dei pavimenti in autonomia. Capace di provvedere all’aspirazione e al lavaggio delle superfici, questo dispositivo ha diverse caratteristiche interessanti.

Dotato di un sistema di navigazione intelligente, il modello impiega meno tempo rispetto ai suoi concorrenti diretti nelle pulizie. Esso segue un percorso di tipo sistematico che garantisce una pulizia più accurata e più profonda.

Dotato di diversi accessori, è degno di nota l’apposito tool studiato per raccogliere i peli degli animali domestici. Merita una citazione anche la forma della spazzola che è stata progettata per evitare i grovigli e il blocco della macchina.

Tra le features vi è la vaschetta raccogli polvere in formato XL da 800 ML che non richiede la sostituzione nel mezzo del ciclo di pulizia.

Il robot è dotato di tre diverse modalità di pulizia: Eco Mode, Max Mode e Max+ Mode con cui amplificare la sua azione pulente.

Per quanto riguarda il sistema di lavaggio, Deebot U2 Pro vanta un controllo elettronico della pompa d’acqua con cui erogare sempre un flusso costante di acqua. La potenza e l’intensità è regolabile sulla base di quattro diversi livelli.

Per concludere, questo robot è compatibile sia con Alexa che con Google Home.

Puoi acquistare Ecovacs Deebot U2 Pro su Amazon a soli 229,48€. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. È possibile, infine, rateizzare la spesa fino a 24 comode rate.

