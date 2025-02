Ecovacs Deebot X1 Omni a 620,12€: robot lavapavimenti con stazione TUTTO-IN-UNO

L’avanzatissimo Ecovacs Deebot X1 Omni è ora disponibile su Amazon a 620,12€. Un’opportunità straordinaria per portare a casa un sistema di pulizia domestica completamente automatizzato di fascia premium.

Il Deebot X1 Omni rappresenta il vertice della tecnologia robotica per la pulizia domestica, combinando potente aspirazione e lavaggio avanzato dei pavimenti in un unico dispositivo intelligente. Il sistema di navigazione AIVI 3D utilizza telecamere ad alta definizione e sensori laser per creare mappe dettagliate dell’abitazione, identificare e categorizzare automaticamente gli ostacoli, e pianificare percorsi di pulizia ottimizzati. Questa tecnologia permette al robot di evitare con precisione tappeti, mobili, giocattoli e persino cavi, eliminando la necessità di preparare la casa prima della pulizia.

La vera rivoluzione è rappresentata dalla stazione di pulizia multifunzionale Omni, che automatizza completamente la manutenzione del robot. Dopo ogni sessione di lavaggio, la stazione pulisce automaticamente i moci con acqua calda a 70°C, li asciuga con aria calda per prevenire muffe e cattivi odori, e ricarica il serbatoio del robot con acqua pulita. Il sistema integra anche lo svuotamento automatico del contenitore della polvere con tecnologia di compressione, che permette di raccogliere fino a 60 giorni di detriti prima di dover sostituire il sacchetto.

La potenza di aspirazione di 5000Pa garantisce una raccolta impeccabile di polvere, peli di animali e detriti anche da tappeti a pelo lungo e fessure, mentre il sistema di lavaggio OZMO Pro 3.0 con moci rotanti esercita una pressione costante sul pavimento, rimuovendo efficacemente anche le macchie più ostinate. Il serbatoio dell’acqua separato per acqua pulita e acqua sporca assicura risultati igienici e previene la contaminazione incrociata.

L’esperienza d’uso è ulteriormente migliorata dall’assistente vocale Yiko, sviluppato specificamente per il controllo dei robot domestici. Potete semplicemente richiedere la pulizia di stanze specifiche, impostare zone interdette o programmare sessioni di pulizia, tutto con comandi vocali naturali senza necessità di smartphone. L‘app Ecovacs offre inoltre controllo completo da remoto, permettendo di avviare la pulizia mentre siete fuori casa e tornare in un ambiente perfettamente pulito.

La batteria ad alta capacità garantisce fino a 260 minuti di autonomia, sufficiente per pulire abitazioni di grandi dimensioni in un’unica sessione. La tecnologia di ricarica intelligente permette al robot di tornare alla base quando la batteria è scarica, ricaricarsi fino al livello necessario, e riprendere la pulizia esattamente dal punto in cui era stata interrotta.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione! A 620,12€, l’Ecovacs Deebot X1 Omni è un investimento eccellente. Rimane ancora pochissimo tempo, sta andando a ruba…