Ecovacs Deebot T30 Omni in offerta: super robot 2-in-1 con 100€ di sconto

L’Ecovacs Deebot T30 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia premium, progettato per prendersi cura della tua casa in maniera completamente automatica. Pavimenti sempre splendenti, senza che tu debba fare nulla. Oggi è in offerta su Amazon a 799€, con uno sconto di 100€ sul suo prezzo di listino – se lo desideri, al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo in più rate mensili.

aspirapolvere robotizzati, offrendo una pulizia completa e innovativa. Dotato di una potenza di aspirazione di ben 11.000 Pa, questo modello è in grado di rimuovere polvere e detriti da qualsiasi superficie, inclusi tappeti spessi e moquette​. La combinazione di una spazzola a rullo con setole dure e morbide e la tecnologia TruEdge garantisce una pulizia accurata anche lungo i bordi e i battiscopa.

Il Deebot T30 Omni non si limita solo all’aspirazione, ma eccelle anche nel lavaggio. I suoi due mop rotanti vengono lavati con acqua calda a 70°C durante e dopo ogni sessione di pulizia, assicurando un’igiene impeccabile. Questa funzione, combinata con un serbatoio d’acqua che si riempie automaticamente dalla docking station, permette al robot di mantenere i mop umidi per una pulizia continua​.

Un altro punto di forza del T30 Omni è la sua stazione di ricarica e pulizia compatta e silenziosa, che offre funzionalità di auto-svuotamento, auto-pulizia e riempimento automatico del serbatoio dell’acqua. Questa stazione avanzata rende la manutenzione del robot semplice e pratica, permettendo un funzionamento senza interruzioni​.

Il T30 Omni è un’ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere potente e versatile, capace di gestire la pulizia dei pavimenti a 360 gradi e in maniera completamente autonoma. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo bomba: approfitta subito dell’offerta.