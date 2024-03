Ecovacs Deebot T20e Omni in sconto del 54% + 50€ di ulteriore risparmio

Le pulizie di primavera sono ormai alle porte e ti stai già agitando il pensiero di dover pulire tutta casa, tutti i pavimenti e fare anche tutto il resto normalmente senza uscire di testa? Semplificati la vita, adesso è per sempre, con Ecovacs Deebot T20e Omni. Questo robot aspirapolvere e lava pavimenti è un vero e proprio top di gamma che per le offerte di primavera è stato doppiamente scontato, ma solamente fino a questa sera.apri l’occasione di portarlo a casa con un ribasso del 54% più un coupon dal valore di 50€ di ulteriore risparmio sul prezzo di listino: potrai portarlo a casa 649,00€ invece di 1.399,00€.

Non lavare MAI più a terra con questo robot!

Dotato delle ultime tecnologie in fatto di pulizia, questo robot aspirapolvere è progettato per offrire prestazioni eccezionali su ogni tipo di pavimento, garantendo una casa pulita senza alcuno sforzo. Il Deebot T20e Omni è un vero e proprio gioiello di ingegneria. Grazie al suo design elegante e compatto, si muove agilmente in ogni angolo della tua casa, raggiungendo anche gli spazi più stretti e difficili da pulire. Dotato di una potente aspirazione e di spazzole laterali, cattura efficacemente polvere, capelli e detriti da tappeti e pavimenti duri, lasciando le superfici impeccabili.

Ma le sue capacità non si limitano alla pulizia del pavimento! Grazie alla sua innovativa tecnologia Omni Power, il Deebot T20e è in grado di sollevare e aspirare detriti anche dai tappeti e dai tappeti più spessi, garantendo una pulizia completa e approfondita in ogni stanza della casa. Inoltre, il suo serbatoio d’acqua integrato consente al robot di lavare e pulire i pavimenti con estrema precisione, lasciandoli lucidi e splendenti.

Ma dato che ormai le frontiere del futuro e della smart home sono i dispositivo in grado di essere utilizzati con comandi vocali o da smartphone, n’altra caratteristica eccezionale del Deebot T20e è la sua connettività intelligente! Attraverso l’applicazione Ecovacs Home, puoi controllare e programmare il robot da remoto, monitorare il suo progresso e ricevere notifiche in tempo reale sullo stato delle pulizie. Portalo a casa finché DOPPIAMENTE SCONTATO per questa sera!