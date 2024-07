Ecovacs Deebot T20e Omni, doppio sconto mostruoso: da 1399 a soli 549 euro

L’Ecovacs Deebot T20e Omni è il protagonista di una imperdibile – ma imperdibile per davvero – offerta di Amazon. Questo avanzatissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione auto svuotante può essere tuo a 549€, con un doppio sconto esagerato sul suo normale prezzo di quasi 1400€.

Non soltanto è disponibile uno sconto del 54%, ma puoi anche riscattare un ulteriore coupon dal valore di 100€ semplicemente spuntando la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto. E’ un’occasione imperdibile e, proprio per questo, ti consiglio di essere velocissimo: c’è il rischio che l’offerta finisca da un momento all’altro.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è progettato per offrire una pulizia completa e automatizzata della tua casa, combinando potenza, intelligenza artificiale e funzionalità avanzate. Dotato di una potentissima aspirazione da 6000Pa, garantisce una pulizia profonda su tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tappeti.

Grazie al sistema di mappatura avanzato, il robot è in grado di creare mappe dettagliate della tua casa, ottimizzando i percorsi di pulizia e assicurando che ogni angolo sia raggiunto. La funzione di sollevamento del mop fino a 9mm permette al robot di passare facilmente dalle aree di lavaggio a quelle di aspirazione senza interrompere il processo.

E’ anche dotato di una stazione all-in-one che facilita la manutenzione del dispositivo. La stazione permette al robot di svuotare automaticamente il contenitore della polvere, lavare e asciugare il mop, e ricaricarsi autonomamente, rendendo la gestione quotidiana estremamente semplice e conveniente. La tecnologia di evitamento ostacoli 3D garantisce che il robot possa navigare in modo sicuro e efficiente intorno agli oggetti, riducendo al minimo il rischio di collisioni o blocchi​.

Insomma, non un robot 2-in-1 come tutti gli altri, ma una soluzione high end estremamente avanzata e completa. Oggi però può essere tuo ad un prezzo irresistibile: non farti scappare questa occasione e acquistalo subito!