ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, si pulisce persino da solo: 200€ di sconto

Un robot aspirapolvere che supera le aspettative. ECOVACS DEEBOT T20 OMNI è stato studiato per non farti dubitare delle sue competenze infatti, una volta che lo metti in casa, si occupa delle pulizie in modo autonomo e a te non resta altro che rilassarti.

Con uno sconto del 20% in corso su Amazon non hai un minuto da perdere. Naturalmente si tratta di un investimento ma stai sicuro che non potrai pentirtene. Completa l’acquisto al volo con soli 799€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, il robot per le pulizie che sorprende

Non solo un robot classico come quelli che vedi in giro ma anche con stazione vera e propria. ECOVACS DEEBOT T20 OMNI ti permette di rilassarti e non preoccuparti neanche della manutenzione ordinaria visto che una volta che torna alla basetta, si ricarica, svuota i contenitori e si pulisce.

Grazie a questo plus puoi attivarlo e programmarlo quando non sei in casa così, al tuo ritorno, trovi tutto in perfette condizioni. Dopotutto questo geniale prodotto è dotato di sensori così avanzati che si muove per casa come se avessi occhi propri quindi cosa potresti mai temere?

Non solo aspira con la sua potenza elevata ma lava anche i pavimenti. Tramite l’applicazione non ti basta che scegliere zone e modalità di pulizia per attivare il suo lavoro in un click. Novità super interessante? Lava con acqua calda così da sciogliere lo sporco e le macchie in modo più consistente e offrirti un risultato di pulizia profonda.

Cosa stai aspettando? I pregi di questo robot ECOVACS DEEBOT T20 OMNI sono tantissimi e te li lascio tutti da scoprire. Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo sistema a soli 799€ con sconto del 20%.

