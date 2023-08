Economico TUTTOFARE: Samsung Galaxy A14 giù del 35% su Amazon (148€)

Samsung Galaxy A14 è indiscutibilmente il re degli smartphone economici, ma oggi diventa anche il re degli smartphone Android in offerta su Amazon. Grazie a uno sconto immediato del 35%, infatti, il device a marchio Samsung può essere tuo spendendo appena 148€.

Nonostante il prezzo evidentemente molto allettante e conveniente, il team di sviluppo del colosso sudcoreano ha pensato bene di rendere il device un punto di riferimento per chi necessita di un telefono in grado di soddisfare le più comuni esigenze quotidiane.

Costa davvero poco Samsung Galaxy A14 su Amazon: occasione d’oro

Perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social e molto altro ancora, Samsung Galaxy A14 monta un bel pannello LCD da 6.6 pollici con una validissima fotocamera frontale per selfie di qualità. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e da un processore octa core capace di destreggiarsi con agilità nei task quotidiani, lo smartphone di Samsung monta anche un modulo fotografico davvero niente male.

Infatti, sul retro possiamo notare tre sensori di cui il principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video ad alta qualità. Cosa stai aspettando? Questa offerta di Amazon su Samsung Galaxy A14 è la migliore degli ultimi tempi, soprattutto se consideri che include la consegna rapida e completamente gratuita per tutti gli utenti Amazon Prime.

