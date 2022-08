Echo Show 8: prezzo folle su Amazon, meno di 65€

Amazon oggi ha deciso di fare una follia: metti nel carrello Echo Show 8 a 64,99 euro invece che 109,99 euro. Non pensarci troppo perché un prezzo così è davvero roba da pazzi e potrebbe non durare molto. Amazon sta proponendo uno sconto del 41% per uno dei prodotti più interessanti e utili per la casa.

Echo Show 8 ha uno schermo HD da 8″ con Alexa grazie alla quale potrai gestire i tuoi impegni quotidiani, chiamare i tuoi amici, vedere una serie Tv, ascoltare musica, o semplicemente controllare il meteo. Inoltre, grazie alla sua connessione WiFi, potrai collegare i tuoi dispositivi per casa intelligente e chiedere ad Alexa di spegnere le luci, accendere il termostato o farti vedere le immagini delle tue telecamere di sicurezza.

Solo con Amazon, se compri adesso, potrai ricevere domani Echo Show 8 con Alexa a 64,99 euro invece che 109,99 euro senza pagare nessuna spesa di spedizione e reso gratuito, con prime. Affrettati, un offerta così non durerà molto tempo.

Echo Show 8: Tutto più semplice in pochissimo spazio

Grazie ai suoi comandi vocali potrai chiedere ad Alexa di impostare un timer, mentre hai le mani impegnate tra i fornelli. Seguire il testo di una canzone che viene riprodotta con Amazon Music. Oppure conoscere la situazione del traffico poco prima di uscire di casa in modo da scegliere il percorso più veloce.

Echo Show 8, grazie al suo schermo di 8″ in HD, presenta immagini molto nitide. Potrai guardare film e serie TV su Prime Video e Netflix, seguire le tue ricette preferite su GialloZafferano e restare aggiornato sulle notizie attraverso Sky TG24. Oltre a questo è possibile anche fare videochiamate verso l’App Alexa o un altro dispositivo Echo dotato di schermo, anche nella stessa casa, come fosse una ricetrasmittente ad alta risoluzione.

Se stai pensando che una cosa del genere dovrà essere molto complicata da installare, stai sbagliando di grosso. Echo Show 8 è semplicissimo da configurare: lo colleghi alla corrente e lo configuri con la tua rete WiFi. Stai ancora leggendo? Non è più il momento di farlo, metti nel carrello Echo Show 8 con Alexa al prezzo folle di 64,99 euro invece che 109,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.