Echo Show 8 a MENO di 100€ è un AFFARE da non perdere (Amazon)

Ti segnalo un’ottima offerta che trovi solo su Amazon per acquistare uno dei dispositivi più amati e apprezzati negli ultimi tempi. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello Echo Show 8 di 2ª generazione a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro.

Approfitta anche tu dunque di questo sconto del 23% per avere un notevole risparmio e soprattutto un dispositivo eccezionale. Potrai parlare con Alexa, ascoltare la musica che preferisci e addirittura fare video chiamate con i tuoi amici e parenti. Il tutto a una cifra davvero interessante.

Echo Show 8: il dispositivo più intelligente a prezzo hot

Le cose che potrai fare con Echo Show 8 sono tantissime. Ovviamente potrai parlare con Alexa e chiedergli ad esempio il tempo che farà domani, le notizie del giorno, o di impostare una sveglia. Inoltre puoi gestire, sempre con la voce i tuoi dispositivi smart collegati. Puoi ascoltare la tua musica preferita grazie ad Amazon Music o Spotify e guardare video e serie TV su Prime Video o Netflix.

Grazie allo schermo HD da 8 pollici e alla telecamera da 13 MP puoi anche fare una video chiamata con gli amici o i parenti. Con Amazon Photos potrai far scorrere le immagini sullo schermo come se fosse una cornice digitale. E puoi anche disattivare il microfono e la telecamera premendo un semplice pulsante.

Non ci sono molti giri di parole da fare, questo è un dispositivo spettacolare che a questo prezzo è da prendere al volo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Echo Show 8 di 2ª generazione a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.