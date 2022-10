Echo Show 8 e 10 diventano PAZZESCHI: disponibili i widget (da oggi)

Finalmente ci siamo. Da oggi, su Echo Show 8 (di prima e seconda generazione) ed Echo Show 10 arrivano i widget, già disponibili su Show 15. Un modo unico di sfruttare i grandi schermi degli smart display e super personalizzato. Adesso Alexa è ancora più utile.

Echo Sho 8 e 10: arrivano i widget

I display degli assistenti vocali con Alexa potranno adesso offrire ancora di più:

Su Echo Show 8 ed Echo Show 10, è sufficiente scorrere il dito dal lato destro dello schermo del dispositivo per visualizzare i widget preferiti, riorganizzarne l’ordine o richiamare la galleria dei widget. Grazie ai widget sui dispositivi Echo Show è possibile mantenere l’organizzazione della famiglia sempre al meglio con calendari condivisi e liste di cose da fare, ascoltare la propria musica preferita in streaming, o visualizzare e gestire i dispositivi compatibili per la Casa Intelligente preferiti.

Un motivo in più per portare a casa gli eccellenti smart display di Amazon, magari risparmiando parecchio, in caso di sconti. Ad esempio, al momento è possibile accaparrarsi Echo Show 8 di prima generazione con il 41% di sconto: è possibile prenderlo a 64,99€ invece di 109,99€.

Non resta che provare subito e personalizzare la propria esperienza d’uso sui modelli compatibili, iniziando a sfruttare il potenziale dei widget.

