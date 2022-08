Echo Show 8: a questo prezzo è un regalo, display INTELLIGENTE e Alexa

Un’aggiunta interessante per la tua casa? Senza ombra di dubbio Echo show 8. Andato in promozione su Amazon con un ribasso del 36%, è il dispositivo che ti permette di dare il benvenuto ad Alexa in casa tua e di sfruttarla sotto tutti i punti di vista e senza alcuna limitazione.

Con un prezzo finale di appena €69,99, non hai neanche un minuto in più da perdere se da tempo lo stavi osservando. Collegati ora e completa l’acquisto.

Le spedizioni? Completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo sul tuo account.

Echo show 8: Perché scegliere lui come primo dispositivo Amazon

i dispositivi di Amazon sono veramente tanti, ma se hai in mente di aggiungere un assistente vocale alla tua abitazione, beh: questo è un gioiellino.

Grazie alla presenza di uno schermo intelligente da 8 pollici, rendi le funzioni di Amazon Alexa ancora più ampie. In modo particolare puoi sfruttare l’assistente vocale non solo per le funzioni basiche che ti mettono a disposizione anche gli altri modelli, ma puoi goderti contenuti in streaming, ad esempio, effettuare videochiamate e tanto altro ancora.

Visto che non voglio lasciarti Nessun dubbio, ti faccio notare che la presenza del display ti permette di utilizzare questo prodotto in tanti modi diversi. Pensa a esporlo sul mobiletto in soggiorno: quando non lo utilizzi può diventare una cornice digitale che mostra ai tuoi ospiti i tuoi ricordi più belli.

Ovviamente puoi sempre gestire i dispositivi collegati, ascoltare musica, chiedere informazioni e tutto il resto. In altre parole, all’appello non manca proprio niente.

Non aspettare neanche un secondo in più e approfitta immediatamente del ribasso del 36% su Amazon per portare a casa il tuo bellissimo e nuovissimo Echo Show 8 a soli €69,99.

