Echo Show 5 è uno dei dispositivi Amazon che rende la casa smart. Disponibile in promozione a soli 54,99€ è un ottimo affare grazie al ribasso del 39% che corrisponde a uno sconto di 35,00€.

Casa smart e display integrato: tutto ciò che devi sapere su Echo Show 5

Amazon Alexa può entrare a far parte della famiglia grazie a diversi dispositivi. Echo Show 5 è quello dotato di display e che espande gli orizzonti e le funzioni dell’assistente virtuale.

Lo schermo intelligente ha infatti un’ampiezza di 5,5 pollici e permette di accedere a funzioni aggiuntive. Interpellando Alexa puoi effettuare videochiamate, guardare film, avere una visione chiara del meteo e molto altro ancora.

Nonostante i comandi siano sempre uguali, questa variante ha decisamente una marcia in più. Come in ogni altro dispositivo Amazon, in ogni caso, basta pronunciare la formula magica per iniziare a gestire i dispositivi compatibili.

Attraverso le skill, poi, Alexa impara a fare molte altre cose come riprodurre rumori rilassanti, avviare giochi o mostrare ricette.

Potendo effettuare videochiamate con il solo dispositivo, questo è ovviamente dotato di una fotocamera integrata. Quando non viene utilizzata, può essere oscurata mediante un otturatore che tutela la privacy della famiglia.

In conclusione, configurazione del device è semplice e intuitiva: basta collegarlo alla presa di corrente e alla connessione internet per iniziare a utilizzarlo.

