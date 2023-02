Echo Show 5 più termostato intelligente e 2 prese smart al 48%, BOMBA

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa è un’offerta esagerata e quindi non potrà durare a lungo. Se non vuoi rischiare di perdertela dovrai essere super veloce. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo bundle composto da Echo Show 5, termostato intelligente e 2 prese smart a soli 175,99 euro, anziché 344,96 euro.

Uno sconto del 48% dunque che ti permette di risparmiare quasi 169 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con quest’unica spesa, molto inferiore rispetto a quella che dovrebbe essere, fai diventare tutta la tua casa intelligente in un attimo.

Echo Show 5, termostato intelligente e 2 prese smart a prezzo wow

Con Echo Show 5 puoi parlare con Alexa e chiedergli di mettere la musica delle tue playlist o la tua stazione radio preferita. Puoi chiedere che tempo farà domani, aggiungere quello che ti manca alla lista della spesa o impostare una sveglia e un timer. È anche dotato di una telecamera da 2MP con cui puoi fare videochiamate con i tuoi amici o familiari. E ovviamente avrai la possibilità di gestire tutti i tuoi dispositivi smart.

Il termostato intelligente ti dà la possibilità di avere la giusta temperatura in ogni stanza e nello stesso tempo risparmiare sui costi tramite l’app dedicata. È compatibile con i comandi vocali e con la maggior parte degli impianti di riscaldamento centralizzati e con le caldaie.

Infine, in questo kit, troverai anche 2 prese smart per gestire tutti tuoi elettrodomestici con un semplice tap sul tuo smartphone, anche mentre sei fuori casa. Anche in questo caso puoi connettere le prese al tuo Echo Show 5 e quindi usare gli assistenti vocali per accendere o spegnere i dispositivi che hai collegato.

Tutto più semplice e con una spesa molto più bassa rispetto a quella che dovresti spendere. Ovviamente l’offerta durerà pochissimo, quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo bundle composto da Echo Show 5, termostato intelligente e 2 prese smart a soli 175,99 euro, anziché 344,96 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.