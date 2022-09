Echo Show 5: prezzo da CAPOGIRO su Amazon (-53%)

Gestisci la tua casa intelligente e rendi la tua vita più semplice con una piccolissima spesa. Oggi infatti puoi trovare su Amazon un’offerta imperdibile. Metti nel tuo carrello Echo Show 5 al 53% di sconto, lo paghi solo 39,99 euro.

Imposta sveglie, timer, gestisci il tuo calendario e guarda il meteo. Fai video chiamate ai tuoi amici o familiari, guarda le serie TV in streaming e ascolta la musica che preferisci. Chiedi ad Alexa di raccontarti una barzelletta o di mostrare le tue foto nella gallery.

Non si può fare a meno di avanzare con la tecnologia, e se poi costa poco, ancora meglio. Non farti scappare l’occasione e acquista ora Echo Show 5 a soli 39,99 euro, invece che 84,99 euro.

Echo Show 5: personalizza la tua giornata Smart

Personalizza ogni giorno il display da 5,5 pollici di Echo Show 5, e tutto ciò che vi è collegato. Fai accendere le luci quando ti svegli, magari con una bella musica di sottofondo, guarda i tuoi appuntamenti sul calendario e le previsioni del tempo, per sapere come vestirti e cosa portare durante la tua giornata.

Potrai controllare i tuoi dispositivi compatibili come luci, telecamere ed elettrodomestici usando semplicemente la tua voce. Se hai altri dispositivi dislocati per casa tua, potrai anche parlare con chi è in un altra stanza dove c’è un dispositivo Echo.

Guarda film o serie TV con Prime Video o Netflix. Ascolta la tua musica preferita con Amazon Music o Spotify. Inoltre con Amazon Photos puoi trasformare lo schermo in una cornice digitale, facendo scorrere i tuoi ricordi più belli. Se poi vuoi tutelare la tua privacy, spegni il microfono e la telecamera premendo un semplice tasto.

Non c’è tempo da perdere, prima che il prezzo salga, metti nel carrello il tuo Echo Show 5 a soli 39,99 euro, invece che 84,99 euro.

