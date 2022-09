Echo Show 5 con presa intelligente: PAZZIA Amazon (- 57%)

Non ci sono parole per descrivere questo bundle di Amazon. Davvero incredibile, a meno della metà del prezzo, potrai portarti a casa il fantastico Echo Show 5 più una presa Smart Plug Meross a soli 44,99 euro, invece che 104,98 euro.

In pratica con questa combo avrai tutto quello che ti serve per la tua casa intelligente. Con una piccola spesa, e risparmiando più della metà, potrai ascoltare la musica che preferisci, le notizie, o le previsioni del tempo. E nello stesso tempo potrai spegnere o accendere gli elettrodomestici collegati alla presa Smart semplicemente con la tua voce.

Non c’è tempo da perdere perché un offerta del genere non avrà vita lunga. Corri subito su Amazon e metti nel tuo carrello Echo Show 5 più una presa Smart Meross a soli 44,99 euro, risparmiando ben 59,99 euro.

Echo Show 5 più presa Smart Meross: due al prezzo di mezzo

Con Echo Show 5 puoi parlare con Alexa e chiedergli che tempo fa, oppure impostare un timer o una sveglia, o ancora, accendere o spegnere le luci collegate. Usa lo schermo con la telecamera da 2MP per fare videochiamate ai tuoi familiari e amici.

Guarda le tue serie preferite con Prime Video o Netflix. Ascolta la musica con Amazon Music, Apple Music o Spotify. Oppure trasforma Echo Show 5 in una cornice digitale dove scorreranno le tue foto più belle. E se non sei in casa ma vuoi sapere cosa sta succedendo, accedi alla telecamera integrata e controlla le tue stanze.

La presa Smart Plug Meross è compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit Siri. Puoi accenderla e spegnerla con l’app Meross e la puoi controllare in remoto. Accendi e spegni i dispositivi collegati con i comandi vocali, oppure memorizza un programma perché lo facciano quando vuoi tu.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Approfitta del bundle di Amazon e acquista Echo Show 5 più una presa Smart Plug Meross a soli 44,99 euro, invece che 104,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.