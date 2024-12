Echo Show 5 (3ª generazione) con display touch intelligente (-41%)

Stai pian piano acquistando diversi dispositivi smart per avere una casa domotica? Allora non perdere questa fantastica occasione che sto per segnalarti. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il mitico Echo Show 5 di 3ª generazione a soli 64,99 euro, invece che 109,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto bello grosso del 41% che taglia il prezzo che ti permette di risparmiare 45 euro sul totale. Con questo fantastico device hai la possibilità di parlare con Alexa, di fare videochiamate con parenti e amici, di ascoltare la musica, la radio e addirittura di guardare programmi TV. Inoltre se preferisci lo puoi pagare in comode rate in 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio puoi farlo adesso cliccando qui.

Echo Show 5 di 3ª generazione a un prezzaccio

Indubbiamente è l’incredibile sconto del 41% che fa luccicare gli occhi ma non è l’unica cosa interessante. Echo Show 5 di 3ª generazione possiede diverse caratteristiche spettacolari che ti permetteranno di svolgere molte attività quotidiane in modo più semplice. Ad esempio potrai ascoltare le notizie mentre svolgi altre attività e puoi accendere le luci direttamente con la voce.

Questo dispositivo integra Alexa e quindi ti consente di usare tutte le sue funzioni per il controllo smart e dunque per una casa intelligente. Inoltre gode di un bellissimo display da 5,5 pollici dove potrai vedere l’orario, il meteo, i titoli delle canzoni che stai ascoltando e addirittura diversi programmi TV. Puoi anche utilizzare le tue foto come sfondo e farle scorrere. Inoltre grazie alla telecamera da 2 MP puoi fare videochiamate con chi ha lo stesso dispositivo.

Insomma una promozione spettacolare, da non perdere assolutamente. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo Echo Show 5 di 3ª generazione a soli 64,99 euro, invece che 109,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.