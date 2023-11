Echo Show 5 (3ª generazione) a un prezzo mai visto (-50%)

Non fatevi scappare questa imperdibile occasione e correte ad acquistare immediatamente Echo Show 5 (terza generazione) a un prezzo folle di 54 euro scontato del 50%. La promozione fa parte del Black Friday di Amazon, quindi affrettatevi perché potrebbe terminare molto presto.

Echo Show 5 (3ª generazione): caratteristiche principali

Migliorate la vostra quotidianità grazie ad Echo Show 5 con cui potrete utilizzare tantissime funzioni tra cui impostare sveglie e timer, rilassarvi con una playlist tranquilla, iniziare la vostra giornata con una routine che accende le luci compatibili, controlla facilmente il calendario o il meteo il tutto usando solamente la vostra voce. Migliore delle generazioni precedenti, dimensioni più piccole e prestazioni audio migliorate. Potrete ascoltare la vostra musica preferita o i vostri podcast, guardare serie tv e molto altro su Amazon Music, Spotify, Prime Video o altri servizi.

Questo dispositivo è dotato di uno schermo da 5,5’’, per guardare serie TV, titoli di canzoni e molto altro. Grazie ad Echo Show 5 potrete controllare tutta la casa come lampadine e termostati, anche quando siete fuori. Inoltre, potrete osservare la vostra famiglia o animali domestici tramite la videocamera integrata. In più potrete effettuare chiamate o monitorare la porta d’ingresso, grazie alla presenza dei videocitofoni compatibili.

E non è finita qui, potete impostare le vostre foto preferite come sfondo e farle scorrere sullo schermo, inoltre, per i membri Prime vi è la possibilità di archiviare un numero illimitato di foto nel Cloud. Grazie alla telecamera da 2 MP potete rimanere in contatto con chiunque ha un dispositivo Echo dotato di schermo o l’applicazione Alexa. Echo è progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, vi è anche un pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

Una volta comprato non potrete farne più a meno, Echo Show 5 di terza generazione è ciò che state cercando da sempre. Potrà essere vostro a soli 54 euro con uno sconto del 50%. Per i clienti Prime spedizione rapida e gratuita.

