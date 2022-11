Echo Show 5 2021 a 34€ su Amazon (-59%): 5 cose da provare SUBITO

Il celeberrimo Echo Show 5 2021 è in sconto su Amazon del 59%. Adesso, in occasione dell’anticipo di Black Friday 2022, puoi prenderlo a 34€ circa appena. Approfitta della promozione e completa l’ordine al volo per prendere il celeberrimo smart display con Alexa a mini prezzo. Non dimenticare però di segnarti le prima 5 cose da provare con questo geniale dispositivo. Continua a leggere per scoprirle tutte.

Echo Show 5 2021: 5 cose che devi provare immediatamente

Certo, è un validissimo smart display con a bordo Alexa ed è perfetto per chiedere informazioni all’assistente vocale oppure per gestire la casa smart. Tuttavia, è un potente prodotto in grado di fare molto più di quello che ci si aspetta. Per questo motivo, è bene imparare a sfruttarlo al meglio per apprezzarne il potenziale. Ecco quindi 5 cose che devi immediatamente sperimentare:

usa il display touchscreen per interagire senza la voce: con i controlli touch, puoi gestire tutti i tuoi dispositivi smart dal menù apposito, senza dover parlare. Molto pratico quando non è il caso di parlare (ad esempio di notte); usalo per videochiamate: sono in pochi a sapere che c’è una videocamera integrata, che ti permette di effettuare videochiamate con chi desideri, anche utilizzando Skype (hai letto bene, è compatibile con Skype!) guarda Netflix e Prime Video: sull’ampio display da 5,5″, puoi anche guardare i tuoi contenuti preferiti, scegliendoli dalle più celebri piattaforme di streaming; Guarda il TG, invece di ascoltare le notizie: quando imposti il tuo sommario quotidiano, scegli “Sky TG 24” e potrai anche vedere un breve telegiornale, ogni volta che lo desideri; tieni sotto controllo la privacy: microfono e videocamera possono essere disattivati in un attimo, mantenendo la tua sicurezza al massimo.

Come vedi, Echo Show 5 2021 è uno smart speaker pieno di sorprese. A questo prezzo, risulta un prodotto spettacolare. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per risparmiare il 59%. Lo prendi a 34€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.