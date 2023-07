Echo Show 15 + telecomando: sconto del 26% e risparmio di 82€ su Amazon

Se volete portare la vostra Smart Home a un livello superiore attraverso l’acquisto di un dispositivo intelligente e versatile, continuate a leggere perché Amazon ha deciso di realizzare una promozione incredibile su uno dei suoi device di punta. Stiamo parlando del fantastico Echo Show 15 che può essere acquistato insieme al comodo telecomando a soli 237,98 invece di 319,98 euro, con uno sconto del 26% immediato. Con la spedizione Prime lo riceverai subito e scoprirai un dispositivo unico nel suo genere.

Echo Show 15 + telecomando: uno schermo intelligente, ma anche una piccola TV

Si tratta di uno schermo intelligente da 15 pollici che offre una qualità visiva eccezionale in Full HD e una gamma di funzioni e servizi che semplificano la vita di chiunque. Potete appenderlo al muro o appoggiarlo su una superficie e usarlo come un quadro digitale, un calendario, una lavagna, una videocamera di sicurezza e, perché no, anche come una piccola TV. Con Echo Show 15 potrete controllare perfettamente la vostra casa intelligente con la voce, con il tocco o con il telecomando, grazie all’integrazione con Alexa e con migliaia di dispositivi compatibili.

Potete usare questo fantastico schermo Smart anche per comunicare con i vostri familiari e amici, grazie alla videocamera da 13 megapixel che si adatta automaticamente al movimento e al microfono che elimina i rumori di fondo. Infine potrete usarlo anche come piccola TV avendo la possibilità di guardare film e serie TV tramite i principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix e tanti altri.

Oggi avete un’occasione unica di portarvi a casa Echo Show 15 più il telecomando a un prezzo imbattibile: acquistatelo subito e fatevi il regalo dell’estate con lo sconto del 26%.

