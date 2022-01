Echo Show 15: la MERAVIGLIA smart è in preordine su Amazon

Finalmente ci siamo. Il nuovissimo Echo Show 15 si è fatto attendere, ma adesso è disponibile in preordine su Amazon. Un vero e proprio quadro smart con Alexa: un oggetto estremamente utile, ma incredibilmente bello. Puoi accaparrartelo a 249€ (anche in 5 rate da 50€) con consegna dal 17 febbraio. Pochissime le scorte disponibili!

Echo show 15 in preordine su Amazon

Tutta la tecnologia che desideri e cerchi in uno smart display, adesso è in un quadro. Un meraviglioso oggetto di design, che sta bene tanto su un mobile, quanto appeso al muro.

Un display FHD da ben 15,6″ e ottima visibilità, l'ideale per guardare quello che Alexa ha da offrirti, non solo ascoltare.

Chiedi, esplora, divertiti e guarda persino contenuti in streaming. Questo concentrato di tecnologia puoi gestirlo con la voce o toccando lo schermo. Organizza le tue giornate e gli impegni, facendo affidamento su un'interfaccia utente studiata ad hoc per la gestione su schermi super ampi. Il bello sai qual è? Ogni membro della famiglia avrà la sua schermata personalizzata, che il dispositivo è in grado di proporre in automatico, grazie al Visual ID (e Vocal ID):

I membri della tua famiglia possono creare profili personali e usare i loro Visual ID e ID vocali per vedere i loro appuntamenti, promemoria, le canzoni ascoltate di recente e molto altro ancora.

Attira l'attenzione di chiunque lo vedrà in casa. Non è un quadro, non è una lavagna e non è un tablet: Echo Show 15 è un sacco di potenziale, riunito in un guscio esteticamente bellissimo.

Ciliegina sulla torta, c'è una videocamera integrata, perfetta per effettuare videochiamate. Il momento di portare a casa un prodotto unico come questo è adesso, direttamente da Amazon: completa il preordine al volo per approfittarne. Le spedizioni, veloci e gratis, inizieranno a partire da 17 febbraio.