Echo Show 15 è in Italia: lo smart display come non l'hai mai visto

Echo Show 15 non è un semplice smart display, non è un tablet, non è una lavagna smart e non è un quadro. Cos'è? Un mix di tutti questi dispostivi! Disponibile in vendita su Amazon da oggi: con 249€ porti a casa un oggetto di design, ma anche un'esperienza d'uso particolarissima. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma probabilmente un po' più lente del solito a causa dell'elevata richiesta.

Echo Show 15 in vendita da oggi: un eccentrico concentrato di tecnologia

Un ampio pannello da 15,6″, dotato di touchscreen, corredato da un'interfaccia utente pensate per grandi schermi. Lo sistemi in casa e, grazie alla tecnologia Visual ID e Vocal ID, ogni membro della famiglia avrà la sua schermata personalizzata. Basterà palesarsi di fronte al display, dotato di videocamera, o richiamare l'attenzione di Alexa usando la voce:

I membri della tua famiglia possono creare profili personali e usare i loro Visual ID e ID vocali per vedere i loro appuntamenti, promemoria, le canzoni ascoltate di recente e molto altro ancora.

Un autentico concentrato di tecnologia, perfetto assistente per la casa. Usalo per qualsiasi informazione ti serva, per la gestione della casa intelligente, addirittura per guardare Netflix o Prime Video mentre – ad esempio – cucini.

Naturalmente, puoi sfruttarlo anche come sistema per effettuare videochiamate, senza dover prendere lo smartphone, il tablet, il PC o altri dispositivi. Addirittura, puoi sfruttare anche Skype, se sei solito utilizzarlo.

Un pannello così ampio, come smart display, non si è mai visto. Un design unico, che lo fa sembrare un quadro, e lo rende in automatico un eccezionale oggetto d'arredo. Insomma, Echo Show 15 è un prodotto particolarissimo e la cosa più interessante è che è proposto a prezzo decisamente democratico su Amazon, considerando le funzionalità delle quali è dotato. Da oggi, puoi portarlo a casa anche a 249€ circa. Le spedizioni, veloci e gratuite, sono garantite dai servizi Prime.