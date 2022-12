Echo Show 10 torna in offerta come al Black Friday: risparmi 60 euro

Echo Show 10, lo schermo intelligente in HD con Alexa, può essere un perfetto regalo di Natale da fare durante le feste specialmente se approfitti dello sconto degno del Black Friday. Se lo aggiungi al carrello e completi l’ordine puoi pagarlo con un risparmio di 60 euro rispetto al prezzo di listino. Grazie alla spedizione Prime lo riceverai a casa già domani.

Echo Show 10: il display intelligente che si muove automaticamente

Echo Show 10 è dotato di una tecnologia straordinaria di Amazon che permette allo schermo di muoversi automaticamente in modo da permetterti di avere sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti in streaming dalle tue piattaforme preferite, come Prime Video, Netflix, Spotify e molte altre ancora.

Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità mentre la fotocamera integrata da 13 megapixel, con la tecnologia di inquadratura automatica, ti permette di scattare foto o effettuare videochiamate verso chi vuoi.

Compatibile con i dispositivi intelligenti per la casa, puoi controllarli direttamente con la voce grazie all’integrazione di Alexa. E grazie alla telecamera, il tuo Echo Show si trasforma anche in uno strumento perfetto per tenere d’occhio la tua abitazione anche quando non ci sei: ti basta sfruttare l’app Alexa.

Echo Show 10 è un prodotto completo, dalle innumerevoli funzioni e che ti darà modo di scoprire diverse feature uniche. Ora puoi averlo con 60 euro di sconto e posizionarlo sotto l’albero di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.