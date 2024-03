Echo Pop+Ring Intercom: il bundle è un ANTICIPO delle Offerte di Primavera (-52%)

Amazon ha deciso di darci un antipasto delle Offerte di Primavera che partiranno domani 20 marzo perché il bundle che include lo smart speaker Echo Pop e il citofono intelligente Ring Intercom è disponibile in sconto a 54,99 euro invece di 113,80 con un risparmio del 52% rispetto al prezzo combinato migliore.

Echo Pop con Ring Intercom: dai vita alla tua smart home

Il pacchetto in questione è perfetto per iniziare o per ampliare le potenzialità della tua smart home. Ring Intercom ed Echo Pop insieme ti permettono di parlare con i visitatori alla tua porta e farli accedere semplicemente utilizzando i comandi vocali.

Il Ring Intercom nasce infatti per essere un’aggiunta intelligente ai citofoni audio o video compatibili: lo connetti al citofono e ti godi la comodità di rispondere ai visitatori e aprire l’ingresso direttamente dal tuo smartphone o, appunto, se utilizzato con Echo Pop tramite i comandi vocali.

Facile da installare con un design fai-da-te, si collega alla cornetta del citofono senza modificare il sistema citofonico esistente. Il dispositivo ti invierà notifiche in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al citofono.

Echo Pop, di per sé, è uno smart speaker compatto che offre un audio completo perfetto per camere da letto e spazi ristretti. Piccolo ma potente, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi provider preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri.

Infine, se possiedi dei dispositivi compatibili, puoi chiedere ad Alexa di attivare prese e luci con i soli comandi vocali. Il bundle è dunque una perfetta occasione per dare vita alla tua casa intelligente: acquistalo adesso a soli 54,99 euro invece di 113,80.