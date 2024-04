Echo Pop + presa Smart Matter a soli 34€: ASSURDO sconto del 53%

Tra le offerte di Amazon del giorno spicca una promozione imperdibile dedicata al nuovo e versatile Echo Pop insieme all’utilissima presa Smart Meross di Matter. Attualmente questo bundle è disponibile a soli 34,99 euro anziché 74,98 euro, grazie all’incredibile sconto del 53%. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Echo Pop + presa Smart Matter: caratteristiche principali

Con Echo Pop avrete la combinazione perfetta tra il vostro assistente vocale preferito, Alexa, e un suono di qualità eccezionale. Grazie alle sue dimensioni compatte, è estremamente facile posizionare questo dispositivo in qualsiasi zona della casa senza compromettere l’arredamento. Potrete controllare la musica con la vostra voce, chiedendo ad Alexa di riprodurre le vostre canzoni preferite. Inoltre, potrete gestire tutti i dispositivi connessi a Casa Intelligente, rimanere aggiornati sulle ultime notizie, ottenere informazioni meteo e tanto altro ancora.

Con la presa Smart Meross Matte dite addio al complesso processo di accoppiamento! È sufficiente collegare la spina WiFi alla fonte di alimentazione e dire all’Amazon Echo di rilevare il dispositivo. Presente un comodo contatore di consumo energetico con cui è possibile misurare sia il consumo sia la produzione di energia elettrica qualora abbiate pannelli fotovoltaici o altri dispositivi di produzione di corrente domestica. Potrete personalizzare il programma e la routine in base alle vostre esigenze attraverso l’app Meross.

Cosa state aspettando? Affrettatevi su Amazon e aggiungete Echo Pop insieme alla presa Smart Matter al vostro carrello al prezzo speciale di soli 34,99 euro, anziché 74,98 euro. Approfittate di questo incredibile sconto per ricevere il bundle in pochissimi giorni. Ricordate che con Prime potrete beneficiare di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.