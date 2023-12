Echo Pop + presa intelligente Meross Smart Plug a soli 24€

Occasionissima su Amazon per avere la casa intelligente spendendo poco. Se fai presto puoi fare un doppio acquisto pazzesco a una cifra ridicola. Quindi metti subito nel tuo carrello Echo Pop + Meross Smart Plug a soli 24,99 euro, invece che 36,37 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 31% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare un bel po’. Soprattutto avrai due dispositivi Smart spettacolari per avere il pieno controllo di casa. Un bundle destinato a durare poco per cui fai alla svelta, prima che tutto finisca.

Echo Pop + Meross Smart Plug a prezzo ridicolo

Non ci sono dubbi a una cifra del genere è da prendere al volo senza nemmeno pensarci. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre ognuno di questo dispositivi Smart:

Echo Pop: questo altoparlante intelligente ti permette di parlare con Alexa per conoscere tutte le notizie che desideri, dal meteo al traffico. Ascoltare la musica e la radio. Puoi inserire ciò che ti manca a casa nella lista della spesa e controllare i tuoi dispositivi intelligenti collegati con la voce.

Meross Smart Plug: con questa presa WiFi hai la possibilità di far diventare Smart qui dispositivi che non nascono tali. Per cui la macchina del caffè, la stufetta elettrica, la lampada e tanto altro. A quel punto potrai controllarli da remoto o con i comandi vocali.

Insomma un vero affare da non perdere per nessuna ragione al mondo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Echo Pop + Meross Smart Plug a soli 24,99 euro, invece che 36,37 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.