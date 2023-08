Echo POP per avere una Alexa del tutto ridisegnata in casa, solo 24€

Un’occasione unica di cui non fare a meno se hai sempre desiderato avere Amazon Alexa in casa ma non hai mai acquistato un dispositivo Amazon. Con Echo POP porti a casa la novità e non ti fai mancare assolutamente niente. Non perdere la tua occasione visto la promozione in corso.

Echo POP: la novità assoluta in casa Amazon, ora anche nella tua

Echo POP è la nuova versione dei dispositivi Amazon perfetta per qualunque spazio della tua casa. Piccolo ma funzionale dà il benvenuto ad Amazon Alexa o ti permette di espandere il raggio dei prodotti che già hai con poca difficoltà.

Il nuovo design si sviluppa in diagonale e non solo rende l’indirizzamento dell’audio ottimale, offre anche un vero e proprio pezzo di design da esporre in sale, in camera o ovunque tu voglia. Lo trovi in diverse colorazioni per abbinarlo al tuo stile.

Con cassa integrata, indicatore luminoso e possibilità di collegarlo in modo Bluetooth ad altoparlanti e così via, hai ben poco di cui preoccuparti. Ovviamente le funzioni rimangono invariate quindi ascolta musica, trova informazioni, riproduci audiolibri e gestisci i tuoi dispositivi collegati.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.