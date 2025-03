Echo Pop e la lampadina Philips Hue insieme a soli 29,90 euro

Vuoi una casa smart di quelle futuristiche dove comandi le luci a voce? Ecco, con il kit Echo Pop + Philips Hue la avrai, a 29,99 euro. Si tratta di bundle di base per creare una casa intelligente, ad un prezzo speciale. Infatti, il suo costo abituale è di 70,98 euro, ma puoi acquistare il set in offerta fino al 31 marzo.

Con questo acquisto, piuttosto economico, permette di avere un assistente vocale al tuo servizio. Chiedigli di impostare la sveglia, darti un promemoria, dirti il meteo, mettere la tua canzone preferita ma anche accendere e spegnere le luci per te.

Cosa include il set con Echo Pop?

Questi mini kit include due componenti principali. La prima è Echo Pop Verde Petrolio, un altoparlante intelligente compatto con Alexa integrata. È progettato per offrire un suono ricco in spazi ridotti, come camere da letto o piccoli ambienti. Grazie alla compatibilità Bluetooth, permette di riprodurre musica, audiolibri e podcast da servizi come Amazon Music, Spotify e Apple Music. Inoltre, consente il controllo vocale di dispositivi smart compatibili, come luci e prese, semplificando attività quotidiane come impostare timer, controllare il meteo o effettuare chiamate. Echo Pop è costruito con materiali sostenibili e include funzionalità per la protezione della privacy, come un pulsante per disattivare i microfoni.

Nel kit trovi anche Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27). Questa lampadina LED smart offre una luce bianca calda e regolabile, ideale per creare atmosfere personalizzate. Può essere controllata tramite Bluetooth o Wi-Fi utilizzando l’app Alexa o comandi vocali tramite Echo Pop. La lampadina è compatibile anche con il sistema Hue Bridge, che sblocca funzionalità avanzate come automazioni e controllo remoto. È progettata per durare fino a 25.000 ore e garantisce un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali.

Insieme, questi dispositivi permettono di gestire facilmente l’illuminazione e altre funzioni della casa tramite comandi vocali o app, rendendo la vita più comoda e tecnologica. Acquistali a soli 29,99 euro, hai tempo fino al 31 marzo.