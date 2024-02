Echo Pop con Alexa in super offerta: il prezzo crolla a meno di 30€

L’Echo Pop di Amazon è un altoparlante Bluetooth intelligente equipaggiato con Alexa. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre un suono ricco e potente che non passerà inosservato. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 29,99€, con grane risparmio sul suo normale prezzo di 54,99€.

Grazie all’integrazione con Alexa, puoi controllare la musica con la tua voce, chiedendo di riprodurre brani, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. In alternativa, puoi collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth e diffondere la musica in tutta la stanza.

Echo Pop rende ogni ambiente intelligente, consentendoti di controllare facilmente i dispositivi compatibili con la tua voce o tramite l’app Alexa, come prese e luci smart. Inoltre, ti permette di semplificare la vita quotidiana chiedendo ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, effettuare chiamate e rispondere alle tue domande.

Con migliaia di Skill disponibili, Alexa può aiutarti a fare sempre più cose, come riprodurre suoni rilassanti o sfidarti sulla tua conoscenza musicale. L’indicatore luminoso di Alexa diventa blu quando il dispositivo inizia ad ascoltarti, garantendo la tua privacy. Inoltre, Echo Pop è progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, incluso un pulsante per disattivare i microfoni quando necessario.

Progettato nel rispetto della sostenibilità, il tessuto di Echo Pop proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l’80% dell’alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Inoltre, il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Grazie a questa offerta speciale, l’Echo Pop oggi è incredibilmente conveniente: acquistalo subito per risparmiare.

