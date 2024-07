Echo Pop con Alexa a meno di 20€ su Amazon: è l'affare del Prime Day

Echo Pop è uno dei prodotti selezionati per le offerte del Prime Day “in anticipo”. L’altoparlante Bluetooth con Alexa, infatti, è in sconto già oggi e sarà in offerta fino al 17 luglio prossimo per tutti gli utenti Amazon Prime. Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare Echo Pop con un prezzo scontato di 19,99 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il dispositivo. Con appena 5 euro in più è, inoltre, possibile aggiungere una presa smart o una lampadina smart. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta riguarda diverse colorazioni dell’Echo Pop.

Echo Pop a meno di 20 euro su Amazon: un best buy

Echo Pop è l’altoparlante Bluetooth su cui puntare oggi. Costa poco, ha un bel design e consente di sfruttare appieno Alexa e tutto l’ecosistema di prodotti e servizi collegato, con varie Skill da utilizzare per arricchire le funzionalità a disposizione dell’utente. Considerando il prezzo a cui viene proposto, Echo Pop rappresenta un acquisto davvero consigliato.

Con l’offerta Amazon in corso, Echo Pop è ora acquistabile al prezzo scontato di 19,99 euro. Si tratta di una delle promozioni più interessanti per il Prime Day di Amazon. Per sfruttare subito l’offerta, riservata agli utenti Amazon Prime (c’è sempre la prova gratuita di un mese da attivare) è possibile premere sul box qui di sotto. Sono in sconto diverse colorazioni.