Echo Flex torna a PICCOLO PREZZO: musica, voce, Alexa al 50% di sconto

Echo Flex sarà anche il più piccolo della serie, ma è anche il dispositivo con maggiore successo. E sai perché? Perché è letteralmente perfetto per ogni angolo della casa. Grazie alle sue dimensioni lo attacchi direttamente alla presa di corrente ed ecco che funziona senza paura.

A prezzo pieno forse non vale la pena fare la spesa d'istinto, ma ora che è al 50% non hai occasione migliore. Ti colleghi immediatamente su Amazon ed ecco che con appena 14,99€ diventa tuo.

Lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Echo Flex: il tuo gioiellino numero uno in casa

Lo puoi acquistare sia se vuoi provare l'ebrezza di Amazon Alexa in casa che per allargare il raggio del tuo assistente vocale se, ad esempio, hai già un altro prodotto della serie. Lui funziona fin dal primo secondo e ti mette a portata di mano tutte le funzioni essenziali.

Rispetto ad Echo Dot, in termini di possibilità, non hai limitazioni se non la dimensione della cassa che per forza di cose è diversa. Per il resto, una volta che lo hai configurato, puoi iniziare a chiedere informazioni, ascoltare musica e audiolibri, seguire ricette, chiamare amici, gestire i dispositivi e tanto altro ancora.

Echo Flex è un po' il tuo piccolo assistente che torna sempre utile e puoi avere praticamente ovunque. In più ha anche una particolarità: nella sua parte inferiore ha una porta USB che ti consente di installare moduli di terze parti come luci notturne e sensori di movimento.

Acquista al volo il tuo Echo Flex ora che è in promozione su Amazon al 50%: ti colleghi ed ecco che hai l'occasione di farlo tuo con 14,99€. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.