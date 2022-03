Echo Flex: smart speaker 3-in-1 con Alexa a 14€ (-50% su Amazon)

Echo Flex è senza ombra di dubbio l'accessorio di cui non dovresti fare mai a meno in casa, soprattutto oggi che lo puoi acquistare in offerta su Amazon con il 50% di sconto.

Non lasciarti ingannare dal prezzo molto economico: Echo Flex ti sbalordirà non appena lo collegherai alla presa di corrente. Non solo integra l'assistente digitale Alexa senza alcun tipo di limitazioni e/o compromessi, ma si trasforma facilmente anche in uno smart speaker e molto altro.

Echo Flex è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile con il 50% di sconto

Echo Flex, infatti, è dotato di un mini altoparlante interno che ti permette di ascoltare le risposte di Alexa e, volendo, lo puoi anche collegare a uno speaker esterno tramite il modulo Bluetooth oppure tramite il cavo audio da 3.5 mm – sì, dispone anche di questa funzionalità. Non ti basta? E se ti dicessimo che con Echo Flex puoi anche ricaricare un dispositivo grazie alla porta USB integrata oppure sfruttarla per aggiungere una luce notturna o un sensore di movimento?

Montalo in salotto per gestire rapidamente tutti gli accessori smart presenti in casa e compatibili con Alexa, oppure collegalo a una presa qualsiasi di casa per avere sempre l'assistente digitale a tua disposizione. Inoltre, se hai altri prodotti Echo in casa puoi utilizzare Echo Flex e la funzione “Annuncio” per comunicare rapidamente che gli altri abitanti della casa.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione e acquista subito Echo Flex in offerta su Amazon al 50% di sconto. Ad appena 14€ non solo puoi rendere ogni stanza smart in un secondo, ma puoi anche ampliare le funzionalità del device scegliendo tra una vasta gamma di accessori incredibili. Se lo acquisti adesso lo ricevi a casa in appena 1 giorno e senza costi aggiuntivi di spedizione; ti chiederei come hai fatto senza fino ad adesso.