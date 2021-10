Echo Flex e Amazon Alexa entra in casa tua a soli 14,99€

Hai già un dispositivo Amazon ma ne vorresti un secondo? Sappi che con Echo Flex hai l'occasione di espandere le potenzialità di Amazon Alexa in tutta la casa e a soli 14,99€. Hai sentito bene, il dispositivo più piccolo dell'e-commerce torna in promozione a un prezzo iper piccolo.

Scontato dirti che arriva a casa tua in uno o due giorni con le spedizioni Prime, quindi cosa aspetti?

Piccolo, funzionale, perfetto: Echo Flex

Lo colleghi ad una presa e non hai bisogno di far nient'altro: Echo Flex è questo e non solo. In questa sua spiccata colorazione bianca occupa il minimo spazio ma ti mette a disposizione tutti i pregi che Amazon Alexa sa darti in ogni contesto.

È perfetto sia se vuoi sperimentare le potenzialità dell'assistente, sia se come già ti dicevo vuoi ampliare la portata dello stesso in più stanze. Al suo interno c'è tutto: una piccola cassa incorporata, un microfono e i pulsanti per mettere in pausa il microfono. Al di sotto della struttura è presente finanche una porta USB che ti permette di aggiungere moduli di terze parti come una luce notturna o un sensore di movimento.

Con la voce chiedi all'assistente ciò che ti interessa e lo ottieni subito. Puoi sempre gestire i dispositivi collegati, ascoltare musica e così via. Insomma, rispetto al solito non cambia nulla se non le dimensioni.

Piccolo è buono? Ovviamente sì quindi non farti perdere questa occasione più unica che rara. Echo Flex è in promozione su Amazon a soli 14,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi grazie alle spedizioni Prime e, soprattutto, senza alcun costo aggiuntivo.