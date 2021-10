Echo Flex: bastano 14€ per una casa smart, GENIALATA

Echo Flex è il modo migliore per rendere smart la casa spendendo pochissimo, ma solo quando è in gran sconto su Amazon come adesso. Questo gioiellino lo porti a casa a 14€ circa appena adesso ed è un affare pazzesco: completa rapidamente l'ordine e ti si aprirà un mondo di possibilità. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Flex in gran sconto su Amazon

Perché punto così tanto su questo dispositivo? Perché, appena uscito, mi ha fatto storcere il naso. Alla prima occasione, ho deciso di provarlo: essendo scontato, valeva la pena investire qualche euro.

Mi sono ricreduta appena l'ho piazzato in casa, in bagno per l'esattezza. Nonostante le dimensioni, che sono più o meno quelle di una presa smart, è un autentico concentrato di tecnologia.

Innanzitutto, integra l'assistente vocale Alexa e questo ti offre un sacco di possibilità di interazione: dalla richiesta di informazioni, alla gestione della casa smart, semplicemente utilizzando la voce.

Oltre a questo, è dotato di Bluetooth e questo significa tantissimo. Infatti, puoi pensare di collegarlo a una soundbar o a un potente speaker wireless, che diventerebbe subito smart. Ancora, è presente una porta AUX e – chicca finale – c'è una porta USB. Questa puoi sfruttarla in due modi: per ricaricare i tuoi dispositivi oppure per collegare speciali accessori, che ampliano il potenziale di Echo Flex.

Ad esempio, io ho collegato un sensore di movimento e adesso – appena entro in bagno – si accende la lampadina (a sua volta connessa).

Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia, che porti a casa da Amazon a 14€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratis.