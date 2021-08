Echo Flex torna in promozione su Amazon con un ulteriore ribasso: con appena 14,99€ te lo porti a casa dando il benvenuto ad Alexa in casa tua. Lo ricevi in appena qualche giorno e concludi un vero affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Un dispositivo minuscolo ma fantastico: è Echo Flex

Echo Flex è un dispositivo fantastico: non solo è piccolissimo e quindi lo installi in qualunque parte della tua casa, ma ti offre tutte le comodità dell'assistente vocale più famoso al mondo. Lo attacchi direttamente alla presa e non hai bisogno di nient'altro, ovviamente a eccezione di una connessione WiFi.

Con una cassa integrata suona la tua musica preferita senza alcun problema. Gli chiedi di riprodurre una canzone a piacimento e lo fa in un nanosecondo. Ma con questo gioiellino ricevi anche informazioni, ascolti audiolibri e gestisci i tuoi dispositivi intelligenti sparsi per la casa.

Se sei un tipetto che ama roba più specifica, allora non perdere l'occasione di personalizzare Alexa grazie alle Skills. Sono delle apposite opzioni aggiuntive che scegli personalmente e rendono l'assistente più veloce alle tue esigenze.

Infine, Flex è un dispositivo innovativo per un altro suo aspetto: nella parte inferiore presenta una porta USB che ti permette di installare moduli creati da terze parti. Ad esempio se hai necessità di una luce notturna, acquisti quella specifica ed il gioco è fatto.

Acquista subito il tuo Echo Flex ad appena 14,99€ su Amazon, è davvero un affare. Lo paghi in un'unica soluzione o opti per 5 rate mensili di Amazon a soli 3€ al mese, senza costi aggiuntivi. Le spedizioni avvengono in solo qualche giorno grazie ai servizi Prime garantiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home