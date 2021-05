Hai sempre desiderato rivolgerti ad Amazon Alexa? Da oggi puoi grazie a Echo Flex che è in promozione su Amazon a soli 19,99€. Il prezzo di listino reso più conveniente dal ribasso del 33% offre la possibilità di approcciarsi a questo mondo economicamente e senza rinunciare a nulla.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia e presso Città del Vaticano.

Echo Flex: cosa sapere su questo nuovo dispositivo Amazon

Utilizzare Amazon Alexa è diventato sempre più comune. In generale è solito vedere dispositivi come Dot, Show e Studio nelle case ma oggi si aggiunge alla lista anche Echo Flex. Semplice e lineare, questa variante si collega direttamente alla presa di corrente occupando uno spazio minimo.

Composto da un modulo unico, lo stesso è dotato di una porta USB nella parte inferiore che ti permettere di integrare degli accessori utili. Ad esempio? La luce notturna che si attiva con il movimento.

Per quanto riguarda le sue funzionalità, invece, queste sono le proprie di Alexa. Rivolgendo comandi vocali all'assistente intelligente è consentito ricevere informazioni, consultare il meteo e gestire i dispositivi connessi.

Grazie al mini altoparlante integrato è possibile ascoltare anche la musica sebbene sia consigliato collegare un altoparlante esterno mediante AUX.

Così come per gli altri dispositivi della serie, anche Flex può essere personalizzato mediante l'installazione di Skills. Inoltre è dotato di due tasti fisici che consentono di mutare il microfono per proteggere la privacy.

Puoi acquistare Echo Flex su Amazon a soli 19,99€. Le spedizioni vengono operate in circa 48 ore per coloro che sono sottoscritti a Prime. In caso contrario sono gratuite per i clienti idonei (primo ordine) o per chi opta per la spedizione presso punti di ritiro.

Le consegne sono disponibili solo su territorio italiano e in Città del Vaticano.

