Echo Flex a 14€: dispositivo Amazon GENIALE, -50% al Black Friday

Echo Flex, smart speaker compatto, piccolo concentrato di tecnologia. Grazie al Black Friday Amazon risparmi il 50% e lo porti a casa a prezzo ridicolo: solo 14,99€ invece di 29,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime (provali gratuitamente adesso e approfitta di tutti i vantaggi del momento).

Echo Flex a 14€ è imperdibile: sconto 50% al Black Friday

Perché ci tengo a questo dispositivo? Semplice: ne ho uno e sono rimasta spiazzata quando ne ho capito il potenziale. All'inizio volevo solo piazzare un device con Alexa in bagno, tanto per gestire la casa smart anche da lì. Quando l'ho montato però mi sono accorta che poteva offrirmi molto di più, per tre motivi:

ha il Bluetooth, quindi può rendere smart anche la mega cassa wireless o la soundbar (o qualsiasi altro dispositivo compatibile);

quindi può rendere smart anche la mega cassa wireless o la soundbar (o qualsiasi altro dispositivo compatibile); ha un jack audio : anche se le casse sono vecchie, possono diventare smart;

: anche se le casse sono vecchie, possono diventare smart; ha una porta USB multiuso: puoi collegare degli accessori (io ho abbinato un sensore di movimento, che accende le luci in bagno appena entro) oppure usarlo per ricaricare i dispositivi.

Tutto, in pochissimo spazio. In più, ovviamente, ti offre tutti i vantaggi di chiacchierare con l'assistente vocale Alexa: informazioni, casa smart e divertimento a portata di voce. Insomma, Echo Flex è una vera genialata e con il 50% di sconto al Black Friday Amazon è un affare: completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a 14,99€ invece di 29,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.