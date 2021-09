Sono innamorata di Amazon Echo Flex da quando è uscito, praticamente. Perché? Beh, immagina di poter rendere smart qualsiasi ambiente di casa, anche il più piccolo e non solo. Immagina di poter sfruttare funzionalità esclusive, che rendono unico questo gioiellino.

Bene, adesso immagina di poterlo fare risparmiando il 50%: questo dispositivo lo porti a casa a 14,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Lo sconto è super ghiotto, ma i pezzi a disposizione pochissimi: sei pronto a fare il tuo affare? Completa l'ordine al volo e metti questo concentrato di tecnologia a casa.

Echo Flex in sconto: occasione troppo ghiotta

Super compatto, ma con un potenziale infinito. Questo gioiellino ha bisogno di una presa di corrente e di una connessione WiFi. Lo configuri in un attimo ed hai una base per rendere smart la casa grazie ad Alexa. Usalo per completare il tuo ecosistema oppure per partire da zero. Con la sola installazione di questo dispositivo, puoi interagire con l'amatissimo assistente vocale, chiedendo informazioni di ogni tipo.

Abbina dispositivi smart come lampadine, prese, elettrodomestici, TV per ottenere il massimo e non limitarti. Le funzionalità aggiuntive sono delle vere e proprie chicche. Ad esempio, questo dispositivo integra il Bluetooth e anche una porta jack da 3,5 millimetri: collegalo a delle casse, troppo vecchie per essere smart, ma che ancora suonano benissimo. Ecco, in un attimo, avrai un impianto audio pronto ad attivarsi con la voce. Tutto qui? Certo che no!

Sulla parte bassa di Echo Flex c'è una porta USB e sai a cosa serve? A collegare gli sfiziosissimi accessori, che trovi direttamente su Amazon, spesso in sconto.

Insomma, te l'avevo anticipato: il potenziale di questo gioiellino con Alexa è impressionante. Ancora più impressionante è lo sconto del momento: risparmia il 50% e portalo a casa a 14,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: scorte in esaurimento.

