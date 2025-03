Echo Dot (Ultimo Modello) per una casa più smart: lo sconto da non perdere

Se sei alla ricerca di uno smart speaker ricco di funzionalità e dal design essenziale, Echo Dot (Ultimo modello) è la scelta perfetta te. Con l’assistente virtuale Alexa integrata, questo dispositivo ti accompagnerà nell’arco della vita quotidiana con una qualità audio migliorata.

La sua forma sferica lo rende perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Lo potrai sistemare senza difficoltà in salone o in cucina, e potrai interpellarlo quando vorrai conoscere una ricetta, le notizie della giornata o semplicemente ascoltare un podcast o la tua musica preferita.

Inoltre è pensato per avere una qualità audio ottimizzata, con bassi profondi e un suono maggiormente nitido. Grazie a Echo Dot potrai ascoltare le tue playlist, chiedere informazioni relative al meteo o controllare anche i dispositivi smart della tua casa (come luci o termostati).

Rispetto ai modelli precedenti, questo smart speaker è pensato per offrirti il massimo della compattezza e una qualità audio davvero coinvolgente. Inoltre, se hai a cuore la tua privacy, potrai sempre disattivare i microfoni con un semplice tocco.

Questo dispositivo è stato studiato per avere anche una modalità a basso consumo energetico, così da ridurre l’impatto sull’ambiente e pesare meno sulle tue bollette. Nella colorazione Bianco Ghiaccio si adatta facilmente a qualsiasi ambiente della casa, e non avrai difficoltà a trovargli una sistemazione viste le sue dimensioni estremamente ridotte e compatte (pesa appena 340 grammi).

Non lasciarti sfuggire la possibilità di acquistarlo a prezzo scontato e portalo a casa tua a 38,99 euro (ossia il 40% in meno del suo prezzo abituale), e rendi immediatamente più smart la tua casa grazie al tuo nuovo speaker dotato di assistente virtuale!