Echo Dot (ultimo modello) per parlare con Alexa e gestire i device smart

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione interessantissima che ti permette di risparmiare e di rendere la tua casa un po’ più intelligente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’ultimo modello di Echo Dot a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro.

Con questo sconto del 31% potrai risparmiare ben 20 euro sul totale e soprattutto poi portati a casa un ottimo dispositivo che renderà più semplici diverse attività. Potrai parlare con Alexa e gestire i tuoi dispositivi smart. Inoltre se preferisci poi pagare in comode rate a partire da 9 euro al mese per 5 mesi senza interessi. È un’esclusiva per i clienti Prime perciò se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Echo Dot (ultimo modello) a prezzo Wow

Con Echo Dot potrai gestire una marea di cose in modo estremamente semplice. Ad esempio puoi chiedere ad Alexa di mettere le cose che devi comprare in una lista della spesa che ti troverai poi sullo smartphone. Puoi chiedergli di riprodurre una canzone o la tua radio preferita. E potrai associare i vari dispositivi smart di casa per controllarli con la voce.

Quest’ultimo modello gode di un suono migliorato più ricco e coinvolgente con bassi profondi. Puoi associare una Fire TV un altro dispositivo simile. Gode di un sensore della temperatura e può funzionare come se fosse una sveglia o un timer. Il suo design elegante e pratico ti permette di posizionarlo in qualsiasi posto della tua casa. Ti basterà associarlo alla tua rete WiFi e il gioco è fatto.

Non perdere questa straordinaria promozione. Prima che scada vai su Amazon e acquista l’ultimo modello di Echo Dot a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.