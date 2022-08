Echo Dot torna in GRAN sconto, 19€ se lo acquisti ORA

Sei in casa senti la mancanza di un aiutante, sappi che oggi puoi rimediare a questa necessità con un solo acquisto. Proprio in queste ore è andato online lo sconto sul fantastico Echo Dot di terza generazione.

Grazie al ribasso del 60% risparmi tanto e spendi appena €19,99 per il dispositivo più ambito di tutta la serie, oltre al fatto che ti permette di dare il benvenuto ad Amazon Alexa in una sola mossa.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio Italiano se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Echo Dot di terza generazione, perché è il dispositivo da acquistare

Se vuoi aggiungere alla tua casa un assistente intelligente, Amazon Alexa e senza ombra di dubbio il più avanzato e anche il più semplice da utilizzare. Per dare il benvenuto a questa tecnologia all’interno della tua abitazione, la spesa è veramente minima se ne approfitti al volo.

Trattandosi del prodotto più piccolo dell’intera serie, credimi lo puoi posizionare ovunque tu voglia quindi non farti problemi se lo vuoi utilizzare in stanze come il salone, la cucina ancora la camera da letto dal momento che ti basta posizionarlo sul comodino o su un qualunque altro mobile e metterlo in funzione.

Ha una cassa integrata che ti consente di interagire con l’assistente, ricevere risposte senza doverti avvicinare perché il volume è basso e ovviamente anche ascoltare musica, libri e podcast liberamente.

Cosa puoi fare con un prodotto come Echo Dot?

Gestire i tuoi prodotti connessi;

connessi; ricevere informazioni;

impostare sveglie e timer;

e ascoltare musica, podcast, audiolibri;

tenerti in contatto con altri amici o familiari che posseggono la stessa tecnologia.

Insomma, sai benissimo di cosa si tratta quindi non aspettare neanche un secondo in più e approfitta immediatamente della promozione in corso su Amazon per acquistare questo gioiellino con soli €19,99. Le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio Italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.